冷血縱火犯21歲的曾文彥，去年朝台南玉井真理前輩堂潑灑汽油並縱火，造成7死2傷的悲劇，犯案後不僅毫無悔意，甚至冷漠說出「只要達成目的就好，死幾條人命跟我無關」，而1日開庭時，曾文彥突然發狂，害自己左手骨折送醫。

兇手曾文彥家境優渥，父親是一名醫生、母親則是教師，曾文彥卻走上歪路，不僅多次對父親動粗，還試圖襲擊警察，佛堂「真理前輩堂」讓曾文彥待在裡面，希望可以感化他，但曾文彥在佛堂裡常情緒失控，與他人發生爭執，甚至嗆聲燒佛堂，因此被請出去。

懷恨在心的曾文彥，於2019年12月13日，攜帶10公升汽油，趁佛堂聚會時潑油縱火，事後還在附近觀看「傑作」，曾文彥被捕後還冷笑，「燒死一個也是罪，多燒死幾個沒關係」，冷血言論令人髮指。

檢方依殺人罪起訴曾文彥，建請處以死刑，台南地院委託成大、嘉南療養院替曾文彥進行精神鑑定，結果擇日出爐，昨天（1日）開庭時，曾文彥脫口說「只要達成目的就好，死幾條人命跟我無關」，還突然失控拉扯刑具，導致左手骨折。

(中時電子報)