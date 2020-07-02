南市府與物流企業合作，推銷愛文芒果至全台鄉鎮、世界各地。（李宜杰攝）

嘉里大榮物流企業2日也認購3500箱芒果、火龍果，支持在地農民。（李宜杰攝）

南市愛文芒果正值產季。（李宜杰攝）

台南愛文芒果正值盛產期，台南市政府2日舉辦「台南好芒－嘉里大榮新鮮直送」記者會，與嘉里大榮物流公司合作，配送南市新鮮水果。台南市長黃偉哲今日（2）當起一日配送員，將新鮮芒果禮盒放上物流車，積極推銷南市的「夏日紅寶石」。

黃偉哲指出，原預估今年芒果外銷會受疫情影響，沒想到全國外銷總量較去年同期成長約2成，南市內銷成績也佳，較同期成長近1成，絲毫不受疫情影響。黃偉哲說，「不怕貨比貨，只怕不識貨！」歡迎民眾多多購買，也再次感謝嘉里大榮物流公司，將優秀農產品送至消費者手中。

嘉里大榮物流公司不只提供物流服務，2日也宣布加入認購行列力挺果農。董事長沈宗桂表示，公司已向產地下單訂購芒果、火龍果3500箱送給自家員工，但只是拋磚引玉，盼各界多多響應支持在地農民。沈宗桂指出，集團服務據點遍及全台368個鄉鎮、甚至全球，未來會持續回饋在地農民與社會。

芒果產季已屆，南市農業局長謝耀清表示，農業局積極推動多項國內外行銷措施，包括：媒合大型企業、機關團體訂購、輔導貿易商提供「台灣下單，日本、大陸取貨」宅配服務。謝說，接下來也將於玉井區、大內區、官田區、左鎮區接力舉辦國際芒果節系列活動，歡迎民眾多多品嘗芒果，支持台南農產品。

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(中時 )