八大電視OCN明星專車內觀。（八大提供）

八大電視OCN明星專車內觀。（八大提供）

八大電視與韓國原創驚悚電視台OCN跨國策略合作，集結OCN最具代表性作品，聯手推出「OCN劇場」，4日起每周六晚間10點半於八大綜合台首播，首部推出由張赫主演的《VOICE》打頭陣。

為此，八大電視創新突破首開電視劇先例，在台北捷運載客量最高的板南線，打造今年夏天最暗黑的列車，由張赫、金材昱、朴海鎮、馬東石等帥氣韓星包圍打造的捷運創意車廂「八大電視OCN明星專車」，30日已正式上線，八大電視粉絲團第一時間曝光明星車廂後，立刻成為台北最新的追星熱門打卡景點。

八大電視與韓國OCN電視台聯手推出的「OCN劇場」，作品包括在韓國創下高收視口碑的懸疑偵探神劇《VOICE》、《VOICE2》、《壞傢伙們》、《WATCHER監視者》、《如實陳述》等，本周六起於八大綜合台晚間10點半，觀眾在家打開電視就能享受前所未有的視覺震撼與戲劇張力。

即將在本周六首播的「OCN劇場」首推由張赫、李荷娜、金材昱、Super Junior的藝聲所主演的驚悚神劇《VOICE》，劇情講述因一次事故而失去家人的刑警與報案中心的中心長，一同在「報案中心黃金時間組」裡，靠著絕對聽力和直覺，找出連環殺人犯的故事。

於《VOICE》中首次挑戰刑警角色的張赫，一雙銳利眼神被大批觀眾喻為「最man刑警」，成功演活該角色，而今年才與「少女時代」秀英合作演出《如實陳述》再次創下高收視的他，也讓網友讚譽有如《VOICE》的緊張懸疑感，就連創下韓國電影票房紀錄的《與神同行》男主角河正宇都忍不住形容：「隨便看著張赫，渾身都是戲，甚至吃飯都有讓人想吃的衝動。」

(中時 )