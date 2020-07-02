台灣行動菩薩助學協會2日舉辦第九屆理事長暨理監事交接典禮，由創會長、龍寶建設董事長張麗莉擔任監交人，卸任理事長精湛建設總經理陳志聲（左）交棒給新任理事長勝群金屬董事長陳武華（右）。（盧金足攝）

行善的企業家，展現愛的光芒！17年歷史的台灣行動菩薩助學協會2日舉辦第九屆理事長暨理監事交接典禮。（盧金足攝）

新任台灣行動菩薩助學協會理事長、勝群金屬董事長陳武華表示，願力有多大，力量就有多大！（盧金足攝）

新任台灣行動菩薩助學協會理事長、勝群金屬董事長陳武華要號召更多人來當「小菩薩」，以善的循環溫暖社會。（盧金足攝）

願力有多大，力量就有多大！17年歷史的台灣行動菩薩助學協會2日舉辦第九屆理事長暨理監事交接典禮，由精湛建設總經理陳志聲交棒給新任理事長勝群金屬董事長陳武華，陳武華說，公益事業愈多人參與愈好，目前7300多名會員，要號召更多人來當「小菩薩」，期待擴大到1萬名會員，大家一起來行善，以善的循環溫暖社會。

今晚的理事長交接典禮，由創會長、龍寶建設董事長張麗莉擔任監交人，新任理事長陳武華扛起重責，功成身退的卸任理事長、精湛建設總經理陳志聲連任兩屆，勞心勞力，被譽為「超級募款王」，守護協會協助的弱勢孩子，不會讓他們斷炊。

陳武華說，會友一路出錢出力的支持相挺，過去的16年裡，時間說長不長說短也不短，協會做了好多事情，從一開始的助學助養，接著針對新台灣之子課業而增設課後輔導學校

；後因協會漸漸成長茁壯而另募資金成立永久會館，又為了減少社會負擔，讓對於想就業的孩子能夠有一技之長，在台中東勢高工及彰化二林工商分別開辦木工及泥作班，邀請業師直接到校教授有志就業的孩子。

揪更多的建築業參與！陳武華只要表現優秀，除了學期結束時頒發獎勵金外，業師更會挑選品格及技術優秀的學生到案場實習，畢業後進到營建業職場擔任員工，並以符合產業工匠師傅基本起薪為基準。

該協會所做的事已從過去單純的給「魚」，逐漸轉向教導他們謀生技能的「釣竿」，而這一切的一切，皆是歷任理事長的智慧，更是社會大眾們的愛心。

「這個棒子交到我手上，我非常感謝協會願意相信我，賦予我這樣重大的職責，讓我可以為協會、為社會做些什麼！」陳武華表示，助學助養的學生超過1萬人次，發出的助學助學金約1.4億元，還有發願成才培育計畫正在努力實行著。這一切的偉大志業，現在交到我手上我一定會更努力並小心呵護著前人種的樹，始之更為成長茁壯。

他希望可以將協會有效會員會友人數衝到1萬人，讓更多的人可以一起加入協會的行善行列，因為在協會業務中，助學、課後輔導、發願成才等專案，平均一年就須花費1300萬至1500萬不等的費用，雖然現在景氣低迷，他會與理監事團隊們討論出更有效率提升捐款的方式，讓我們的孩子不會失去教育的機會。

今晚出席交接典禮的包括龍寶建設董事長張麗莉、聯聚集團拓洋營造董事長郭從得、華相建設董事長王忠正、里奕廣告總經理鄭博仁、名緯廣告副總經理王美芳、百事成開發實業總經理楊玄吉、精湛建設總經理陳志聲、磐興建設總經理游金洲等人。

(中時 )