台灣傳出疑似無症狀感染者！案例在返回日本時在機場攔檢確診，由於該名女學生沒有症狀，極有可能代表台灣有無症狀感染者在社區。台灣大學公衛學院呼籲，無症狀感染者在社區難以避免，不應該再追求「零」確診，而是風險評估管理下，讓每個人都能保持基本或中強度個人措施，同時也逐漸重回國際交流。

台灣大學公衛學院副院長陳秀熙表示，根據學術期刊《Science》中研究發現，粗略統計新冠肺炎患者屬性，約38%有症狀出現，約46%是症狀前期個案，約10%是無症狀患者，約6%是環境暴露傳染個案。如果將無症狀與症狀前期相加，有超過56%患者，在沒有症狀或出現症狀前，就可能把病毒傳染給他人。

陳秀熙也說，回顧4月8日前已經在線上發表有關新冠肺炎的研究報告，有提到無症狀感染內容，從571篇報告中挑選5篇來看，無症狀感染者比例約在6至41%，一般族群無症狀感染者約佔19%，年長者族群無症狀感染者約有8%。而無症狀感染者的統計比率，年齡非常關鍵，在年齡層上，年輕族群的無症狀感染者可能比較多。

另外陳秀熙也提到，症狀前期感染者，在出現症狀前3至5天，就已有病毒傳染能力。但當症狀出現通報衛生單位，才開始展開隔離時，無症狀感染者此時已經難以找出。目前台灣不管境內或邊境管制，都是出現症狀才隔離治療，入境症狀前期患者，雖然發病前應該在居家檢疫，但執行力如果降低，就會增加社會感染風險。

陳秀熙提到，台灣現在不論在境內或邊境管控，都是症狀防疫。入境者有明顯症狀時當場攔下，或在居家檢疫時有異狀再通報採檢；但無症狀感染者入境沒有掌控機制，假使在國內本土有無症狀患者出現，就沒有相關監測機制。藉由日本女學生案例可知，社區內恐怕已有無症狀感染者存在，有可能會出現小型零星的社區感染。

陳秀熙特別說，日本女學生大概在2月底入境台灣，最近再回到日本，如果病毒在入境時就帶到台灣，經歷4個月仍然可驗出病毒陽性，不過可能性非常低，因此很難排出她在台灣受到感染的可能性。現在台灣新冠疫情狀況相對國際，情勢樂觀許多，但不應該持續追求「零」確診，而是要努力「零」重症與死亡個案。

陳秀熙提醒，會發生日本女學生事件，台灣首先要思考社區無症狀感染者的可能威脅，目前民眾是否曾經或正在無症狀感染；其次必須討論，加強出入境檢測措施的必要性。對於國際解封，許多國家需要出入境證明，同時也要有外籍學生與人士的防疫措施檢討，探討為什麼台灣的無症狀感染者，會在外籍學生上發生。 陳秀熙呼籲，希望台灣能夠帶領全世界，做出國際解封相關措施，例如國際免疫護照（Immune Passport），在出入邊境時，可以提出相關證明，同時搭配科學實證精準防疫，包含風險評估、系統檢測（抗原與抗體）、抗病毒藥物、疫苗等，才能把世界上其他人帶到台灣，包含觀光、科學研討會、企業等。

(中時電子報)