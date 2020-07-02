儘管中華籃協理事長謝典林已經提前在1日前往九太拜會時親口證實，原定今年8月底在高雄舉辦的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，確定因為新冠疫情停辦1年，籃協仍在2日發布新聞稿正式宣布停辦消息，這是瓊斯盃史上第3度停辦！

以下是籃協新聞稿，「受到新冠肺炎疫情影響，目前許多國家疫情仍在蔓延中，我國政府基於防疫與維護國人生命安全，國境管制仍未開放，本會在呈報主管機關協商後，決定以國家防疫為優先，在此宣布本年度威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽停辦1屆。

目前全球疫情尚未趨緩，許多國家疫情仍屬嚴重，使得本屆瓊斯盃外隊參賽意願降低許多，且因國境管制，外隊入境時依規定需繳交病毒核酸檢測報告確定為陰性始可入台，且須隔離期滿後才能出賽，不僅過程曠日費時，對於主辦單位及參賽外隊均是龐大負擔，本會經與主管機關協商後，考量目前疫情規範對於舉辦瓊斯盃有許多窒礙難行之處，宣布停辦實屬不得已的選擇。

今年度瓊斯盃原訂在7月4日至19日假高雄及新莊兩地舉辦，先前因疫情影響已宣布延後至8月下旬舉行，除男子組全程均安排在高雄巨蛋，也接洽新竹縣政府將女子組賽事移師竹北體育館進行，無奈新冠肺炎疫情漫延全球至今仍無法趨緩，每年夏季台灣籃壇最大盛會威廉瓊斯盃只能宣布取消。

威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽自1977年開辦以來曾有2屆停辦，分別是1989年因為中華體育館失火損毀，以及2003年爆發SARS疫情，今年是第3度停辦。」

(中時 )