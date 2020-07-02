民進黨在立院臨時會中三讀通過農田水利法草案修法，雖然會前反消滅水利會自救會長黃金春，以及前台南縣長蘇煥智等人皆到場抗議，仍然無法撼動執政黨立法的決心，國民黨團也在修法完成後宣布協助自救會連署大法官釋憲，做出最後的反制。

反消滅水利會自救會昨天上午號召上百位農民前往立法院群賢樓外抗議，總會長黃金春痛批，權力使人腐化，民進黨現在跟共產黨沒兩樣，並強調自己過去都是對抗一黨獨大的國民黨，沒想到竟有與民進黨對抗的一天。

他也擔憂，政府透過立法對農民財產強取豪奪，可能使我國農業的灌溉系統全面癱瘓。蘇煥智則批，原立院要在下周一進行農田水利法草案審查，現在卻突然變更議程，顯示執政黨手段卑劣，而這次站出來的大多是過去力挺蔡英文的大將，現在政府卻要消滅水利會，實在是相當諷刺。

立法院於昨天傍晚三讀通過農田水利法草案後，農委會也於晚間7點召開記者會說明，主委陳吉仲強調，這次立法並不是要掠奪農民財產，所有水利會財產將分別納入17個水利會的基金，並依法進行專款專用，僅限於有關水利設施的項目。

至於現有2000多名農田水利會員工，陳吉仲也表示，法律內文也明確保障現有員工的工作權，未來水利會仍然會持續舉行招考，但改由農委會辦理，考試方式比照經濟部水利署的水利事業模式。

農委會大張旗鼓宣布水利會成為公務機關，但地方水利會仍感到相當不滿，嘉南農田水利會務委員謝耀慶就說，農委會將水利會收歸國有後要擴大灌區根本不可能，許多非灌區不是位處山坡地就是沒有水源，怎麼可能一收歸國有就會變得有水？

他也指出，水資源的權責單位是經濟部水利署，但農委會連農民的水從哪裡來都不知道，也未曾進行可行性評估，這樣的態度要怎麼幫農民增加灌溉面積？

(中時 )