需求疲軟疑慮罩頂，倫敦洲際交易所（ICE）9月交割可可期貨，1日收跌1.2％報每噸1,601英鎊，盤中曾跌深至1,593英鎊，是自去年3月以來的15個月低點。紐約ICE9月交割可可期貨，周三收跌0.8％，報每噸2,169美元，盤中一度觸及2,158美元，也是去年3月來最低價位。

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