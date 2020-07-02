受到原油價格上漲帶動，紐約洲際交易所（ICE）10月交割原糖期貨，1日收漲1.8％報每磅12.17美分，該合約測試12.25美分的阻力價位但未能突破。交易員表示，全球最大蔗糖出口國巴西的產量豐沛，多少牽制原糖價格漲勢，但市場整體走勢仍缺乏清楚輪廓。

(工商 )