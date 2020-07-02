儘管美國農業部最新報告指出，作物種植率不如預期，但供給面的利多，仍不敵疫情削弱需求的噩耗，2日芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨，5個交易日以來首見下跌。CBOT交易最活絡玉米期貨，周四亞洲盤下跌0.3％來到每英斗3.5925美元，該合約周三觸抵每英斗3.63美元，創3月16日以來新高。

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