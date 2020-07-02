大同公司派、市場派惡鬥無視公司治理，主管機關經濟部、金管會雖都依法祭出措施，卻仍引發民怨。證期局官員2日強調，雖不認同大同公司派任意剔除股東表決權的行為，但股東間的爭議、股東會是否有效，要回到公司法來認定，股東要趕快尋求正常管道救濟。對於金管會挨批「都沒作為」，官員私下反怒道，大同枉顧公司治理與股東權益，「怎麼有這麼扯的公司」。

證期局指出，大同1日已被打入全額交割股，2日股價不跌反漲，2日收盤價20.1元、漲6.35％，成交量比1日還大。證期局官員指出，會變更交易方式就是希望藉由預收款券全額交割，提醒投資人注意投資標的的風險，投資標的如果財務、業務、公司治理上有疑慮，投資風險就會變高，但投資人還是可以進行交易買賣，有符合證交法保障投資人的意旨。

何時才能取消全額交割？證期局指出，就要等大同公司回復受影響股東權益、保障股東權利受到平等對待，待疑慮能夠被澄清或改善，才能恢復正常交易。

大同此次股東會是否無效？是否需要重新召開股東會？證期局官員指出，這還是要回到公司法規定。事實上，股東若不滿，依公司法就有救濟方式，包括召開臨時股東會、訴請法院撤銷決議等。

據公司法第189條規定，股東會的召集程序或其決議方法，違反法令或章程時，股東得自決議之日起30日內，訴請法院撤銷其決議。證期局指出，會盡量釐清當中的法律見解，配合司法機關的需求。

外界也質疑，依照證交法第36條，金管會有權利要求公司更正或召開股東會，為何都沒有作為。但證期局官員指出，該法條是指董監事屆滿期限的那年，若董事會沒有召開股東會改選的話，主管機關才能限期召開，但現在大同有依照期限內召開的，因此不適用第36條規定。

至於大同公司派自行認定市場派股東是違法中資，證期局也指出，所謂的中資認定是要看「證據」的，金管會所接到的外界檢舉與大同公司的質疑都沒有提出具體證據，但是不是中資，涉及境外金流，需要時間查核，現在還在調查中。

證期局指出，現在集保中心也在對大同股東會進行調查，依股務處理準則第6條，大同恐已違反法令及內部控制制度之規定辦理股務事務，未來最重可處不得再自行辦理股務事務。「這查核不會拖太久，會盡快請大同盡快來金管會陳述意見。」

金管會除了讓大同變更交易方式與罰大同不得自辦股務外，難道就沒有其他工具了嗎？證期局官員私下表示，該做的都已做，應該要問「怎麼有公司這麼扯？」但大同是民營公司，股東與股東之間的爭議還是要回到公司法。

(工商 )