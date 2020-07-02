外交部長吳釗燮1日宣布，我國將與索馬利蘭共和國以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方代表處。吳釗燮公布在今年2月索國外長穆雅辛共同簽署《中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書》的照片。（劉宗龍攝）

外交部昨宣布與非洲索馬利蘭互設代表處，但非建立邦交。而大陸官用「呵呵」兩字表示嘲諷，外交部發言人歐江安今天表示，對於中方酸葡萄心理感到遺憾。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，台灣可以不用顧慮大陸的想法走出自己的路，「但，不要大內宣」，並分析目前台灣與索馬利蘭關係進展狀況。

黃暐瀚今(2日)在臉書上表示，「不要大內宣！」，並通過5個問題分析台灣與索馬利蘭外交現況：

1、索馬利蘭是誰？

1991年與「索馬利亞」發生內戰後實質獨立，有軍隊、有石油但沒有邦交國，不受聯合國承認，基本上不算是一個「國家」，人口約400萬，土地有台灣的三倍大，俗稱「非洲之角」，軍事地位重要。

2、為什麼要設代表處？

台灣有很多人住在索馬利蘭嗎？沒有；索馬利蘭可以幫台灣在聯合國或WHO講話嗎？不行；台灣跟索馬利蘭有很多經貿活動往來嗎？也沒有。至於要前往索馬利蘭，路途遙遠得花20幾小時，還得經過香港轉機，但現在國安法通過可能很多人不敢去香港。

3、這算重大突破嗎？

索馬利蘭在2015年時宣布對台免簽，但外交部指發出「新聞稿」，連記者會都沒開，而現在也只是「互設代表處」，卻要由外交部長親自出面宣布，還說是「重大突破」，黃暐瀚表示看不懂有突破了什麼。

4、花多少成本？

黃暐瀚表示，這就是一個「外交行動」，未來好壞目前難測。而且民進黨政府執政後，許多綠委批評與台斷交的國家「又小又窮又貪」萬一哪一天，索馬利蘭也為了跟中國大陸建立更實質的關係，背棄台灣，那我們又要用什麼話去形容人家？

5、索馬利蘭愛台灣，不愛中國？

黃暐瀚指出，非洲國家中，只有史瓦帝尼不是中華人民共和國的「邦交國」。其他全部都已和中國大陸建交。而且今年3月時，索馬利蘭執政黨ＵＣＩＤ黨創黨黨主席向還台灣媒體表示，「台灣是中國的一部分；中國將超越美國；台灣的處境非常危險」。

黃暐瀚認為，「不用管大陸官媒怎麼嘲諷，台灣可以堅定走自己想走的路。但，不要大內宣，講的好像多大的突破？那有什麼突破？」而且真要說有感，日美對台免簽，可能比「索馬利蘭設代表處」，讓台灣民眾更有感。「講白了，台灣有15個邦交國，索馬利蘭連一個都沒有，交朋友，沒問題，但硬要說成重大突破？那就有點那個了」

(中時電子報)