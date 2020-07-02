翁山蘇姬，現任緬甸國務資政、緬甸外交部部長及緬甸總統府辦公室部長，被外界視為實際上的緬甸總理，父親是緬甸國父翁山將軍。

翁山蘇姬1990年帶領「全國民主聯盟」贏得大選，但選舉結果被軍政府作廢，她也被軟禁。1991年12月，翁山蘇姬獲得諾貝爾和平獎，由她的2個兒子代領。

翁山蘇姬於2010年獲釋，2012年赴瑞典奧斯陸發表獲獎演說，2013年當選「全國民主聯盟」主席。2015年11月8日，翁山蘇姬的「全國民主聯盟」獲得90%的選票，贏得大選，2016年3月接任緬甸外交部、總統府事務部部長以及國務資政，相當於實質上的緬甸總理。

翁山蘇姬在此期間，聲譽達到頂峰，各國政府以及知名大學爭相授予榮譽，包括：加拿大政府授予榮譽公民、香港大學頒予名譽法學博士、牛津大學授予榮譽博士、澳洲4所大學分別授予榮譽學位。

但是，翁山蘇姬聲望卻急轉直下。

2018年9月，2名路透社記者因報導緬甸政府在2017年9月2日屠殺、性侵少數民族，被判刑7年徒刑，翁山蘇姬回應2位記者違反「國家秘密法」。

2019年11月11日，甘比亞政府代表伊斯蘭合作組織（OIC）在國際法院對緬甸涉嫌種族滅絕罪行提起訴訟，並於12月10日世界人權日舉行聽證。

2019年12月27日，聯合國大會（UNGA以134票對9票（28票棄權）壓倒性票數通過決議案，強烈譴責翁山蘇姬領導的緬甸政府迫害少數民族的人權，包括任意逮捕、酷刑凌虐、強姦婦女。

翁山蘇姬也陸續被剝奪了牛津市榮譽市民、美國大屠殺紀念館人權獎、愛丁堡市榮譽市民、加拿大榮譽公民和國際特赦組織良心大使獎。

國內媒體《風傳媒》對翁山蘇姬下註腳：從諾貝爾和平獎得主淪為種族滅絕代言人。

(中時電子報)