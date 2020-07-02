美國眾議院軍事委員會在周三通過了2021年《國防授權法》修正案，該項修正案「禁止在國防部管轄的所有物體展示美利堅邦聯國戰旗(南方邦聯旗)」。意思是，所有美國軍人，包括私人車輛、T卹、咖啡杯、儲物櫃、辦公室隔間，都不能出現南北戰爭時期的南方旗幟。

軍事網(military.com)報導，這項修正案，是民主黨籍眾議員安東尼·布朗(Anthony Brown)所提出的，他是美國陸軍退伍軍人，曾參與伊拉克戰爭。修正案將禁止在所有軍事單位設施、工作場所以及公共場域，都不能再出現南部邦聯的旗幟，例外情況僅有展示內戰歷史的博物館，而且內戰戰役的歷史展示中，不能把國旗當展示的主要焦點。

布朗說，南部邦聯旗和相關符號「在我們美國軍隊中沒有位置」。

他進一步解釋「最近發生的悲慘事件表明，自我們國家成立以來，是走了多遠的路，才逐步從種族歧視、隔離中重生。許多主張白人至上的人們，他們仍把南方旗當成象徵，並試著著對抗已經走向和解的社會。」

根據布朗的修正案，美國國防部將在法律通後的一年內，把所有與南部邦聯旗有關的徽記給修改。

比較爭議的是美國許多軍事基地，是以南部邦聯的著名軍官命名的，比如阿拉巴馬州的拉克堡(Fort Rucker)，是以艾德蒙‧拉克(Edmund Rucker)為名；北卡羅來納州的布拉格堡(Fort Bragg)，是以布雷克頓‧布拉格(Braxton Bragg)為名；喬治亞州班寧堡(Fort Benning)，以亨利‧班寧(Henry Benning)為名。布朗認為，這些軍營的名字也該修正。

布朗說：「這些軍官領導了叛國同盟，是在替捍衛奴隸制而打仗。在這樣的軍營中服役，對美國黑人來說是做何感想？帶來了巨大的痛苦和苦難。這不需要再花一年的時間才能得知。」

川普總統不同意這個法案，他能接受不再飄揚南部邦聯旗，但是卻否定了許多歷史軍營。他揚言，必要時會選擇以總統的權力否決法案。

川普在星期二的推特上發表了他的觀點，他寫道：「如果國防授權法案，將導致布拉格堡、李將軍堡的重新命名，那我們就否定了這些軍營的光榮歷史，就是這些軍營的美國大兵，贏得了兩場世界大戰。」

辯論在周三繼續在眾議院進行。該法案將必須獲得整個眾議院的批准，並與參議院的法案版本保持一致，然後才能提交到總統的辦公桌。

參議院的法案中有一個稍微溫和的規定：它將要求國防部成立一個委員會，以製定計劃來識別、修改或刪除紀念南部聯邦的名稱、符號、陳列品和古蹟，再做其他決定。

(中時電子報)