高雄市長補選，一份媒體民調顯示，民進黨陳其邁以54.6％支持度，遙遙領先國民黨李眉蓁的14.4％以及民眾黨徵召的吳益政4.0%。高雄市議員黃紹庭卻認為，吳益政民調雖僅4％，但他會從4％再往上走，速度會很快。

補選第一份民調為「台灣指標」針對高市長補選所進行，結果顯示，達54.6%的市民支持陳其邁、14.4%支持李眉蓁、4.0%支持吳益政，13.3%投廢票／不投票、13%市民則未明確回答。

黃紹庭在《雲端最前線》節目中表示，補選第一份民調，李眉蓁只有14.4％支持度，離陳其邁這麼遠，若要追，一定要大力追趕。李眉蓁和她的團隊、還有藍營內部要幫她抬轎的，要有警覺，要出更大的力，來把她拉抬上來。

黃紹庭指出，吳益政民調雖只有4％，不過他跟吳益政是市議員同選區，很清楚吳益政過去4屆以來得票數的變化；另吳益政今年參選立委，得票數很低，才拿到1、2萬票。不過，黃紹庭卻表示，他看好吳益政的民調，會從4％再往上走，速度會很快。原因就在於民眾黨主席柯文哲、還有整個民眾黨花多少力氣來拉抬吳益政。

黃紹庭強調，民眾黨在今年大選高雄政黨票拿到10％，也就是說，民眾黨在高雄有一定的支持度。它原本的10％，再加上吳益政過去5屆連任議員，有一定穩定的支持群眾，加上他屬於親民黨系統，理性、留美，形象清新，知名度也比李眉蓁高很多，可獲藍營知識分子這一塊的支持。因此，民眾黨如果傾全黨之力拉抬，吳益政的民調從4％往上竄的速度會很快。

(中時電子報)