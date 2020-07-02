立法院今天三讀通過《農田水利法》，10月1日起改制為公務機關，並增訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅。但此舉引發農民不滿，水利會成員及農民一大早就到立法院抗議這是政府強奪民財，前台南縣長蘇煥智說這明顯違憲，自救會將提行政訴訟，或是請國民黨立院黨團提釋憲。

對此，立委林奕華在臉書上指出，民進黨修法後將水利會財產直接收歸政府，根本就是共產黨做法！連日本殖民台灣時期，都給台灣農民水利自治權，民進黨主導修法後，卻在今天沒收了人民這項權利，還敢自稱「民主進步黨」嗎？這次修法，名為「改制」，實則「消滅水利會」！

現在民進黨政府，竟無視全國各地農田水利會集結抗議、無視全國各地人民的怒吼，以國會多數暴力，強行通過《農田水利法》！這不但完全剝奪了水利會會員權利，更剝奪了150萬農民的血汗與財產，將水利會財產直接收歸政府所有，這在民主社會簡直難以想像！明顯有侵害人民財產權之虞，甚至觸犯了《憲法》第14條賦予的人民集會結社權！執政黨帶頭違憲，這像話嗎？民進黨根本就是共產黨的行為。

假借升格之名，行沒收財產之實，吃人夠夠！政府假借將農田水利會升格為行政機關之名，行沒收農民財產的事實。農田水利會升格後，現有福利沒有實質提升，但農民財產卻立即被沒收、充公。

為了農民權益，國民黨與民進黨沒完沒了，未來將提釋憲，歷史會記住這一天，人民會記住這一天，國民黨雖然在國會不佔多數，但國民黨絕對會聲請釋憲，不能讓執政黨挾多數恣意妄為，斷送全國農民的權利！

立委林奕華臉書。

(中時電子報)