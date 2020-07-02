馬來西亞棕櫚油價格2日走高，主要是拜同在市場競爭的黃豆油成本墊高所賜，但原油價格疲軟也抑制棕櫚油漲幅。馬來西亞衍生品交易所9月交割棕櫚油期貨合約，2日上漲0.3％來到每噸2,333馬幣。氣候乾熱可能影響收成的疑慮下，CBOT黃豆油期貨周三強彈至近3個月高點。

(工商 )