吳卓源（Julia）2017年從澳洲到台灣發展，至今推出3張專輯及許多合作單曲，出道短短兩年內，她的歌曲在YouTube已累積破億次點閱率，獲得佳績，2日宣布將在9月12日在Legacy Max信義劇場舉辦「Julia 吳卓源 5:30 Live In Taipei」演唱會，以她第3張專輯「5am」為發想，更以吳卓源在1994年出生年份，作為同一票價，意義非凡。

她今年25歲，外型亮眼，唱作俱佳，擁高人氣，還被網友封為「鄉民老婆」。談到演唱會，吳卓源預告第一組嘉賓是合唱夯曲〈買榜〉的熊仔與RGRY，吳卓源表示因為如果演唱會裡面不唱〈買榜〉，擔心粉絲不肯放她回家，她承諾：「一定要邀請熊仔與RGRY一起來，我們也好久沒有在舞台上面合體一起演唱〈買榜〉了，這次可以好好的在舞台上面和大家一起大聲地合唱，讓大家好好過癮一番。」

她最後也賣關子說：「保證這一次演唱會處處有驚喜，也將邀請更多音樂人跨刀演出，陣容豪華，敬請拭目以待。」吳卓源演唱會的門票將10日下午5點半在寬宏售票系統開賣。

(中時 )