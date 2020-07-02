周興哲推出新專輯《小時候的我們》獲好評，2日宣布即將2度登上北高雙蛋！將於8月8、9日一連兩天在台北小巨蛋舉辦「周興哲 你好不好 巡迴演唱會 Deluxe」，隨即在9月5、6日於高雄巨蛋開唱，周興哲將成為疫情解封後，第1位入小巨蛋舉行萬人演唱會的歌手。

他近期開始勤練身體，備戰演唱會，而他去年在北高雙蛋開唱時，大秀手臂、胸肌的線條，十分吸睛，預告這次想呈現更完美的身型，不排斥露出好身材，已開始新的飲食計畫並健身、練舞，想要給大家一個升級版的周興哲。

新演唱會上，他在舞蹈、曲目、橋段上都會有升級的加碼，呼籲粉絲當天一起動起來，他開心說：「我跟我經紀人打賭，到時要給小興星們『好看』，本週起已開始改變飲食和節食，邁入瘋狂運動期，希望到時不讓大家失望喔。」

今年僅25歲的周興哲，去年一舉攻下北高巨蛋，且皆創下秒殺紀錄，去年底舉辦完新加坡站後，在年初爆發新冠肺炎疫情，導致全世界的公開活動、演出停擺，不過台灣現疫情逐漸趨緩，周興哲希望用音樂和歌聲療癒大眾。「周興哲 你好不好 巡迴演唱會 Deluxe」台北、高雄共4場演出，將在18日中午12點「拓元售票」系統開賣，恰好配合時事，也歡迎粉絲使用振興卷購票。

(中時 )