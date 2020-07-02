消費者即將拿到振興三倍券與藝FUN券，威秀影城為了回饋影迷，推出票價加上套餐優惠，只要雙人同行購買2張電影票＋2杯中杯可樂＋1份大爆米花只要500元起，幾乎是原價63折起跳！

凡使用「藝FUN券」或紙本「振興三倍券」至全台威秀影城臨櫃購買「2張電影票＋2杯中杯可樂＋1份大爆米花」享各區影迷價分別為600元，使用影城為台北信義、台北京站、板橋大遠百、新竹大遠百、新竹巨城。

550元則是林口M.O.P、台北日新、桃園統領、頭份尚順、台中TIGER CITY、台中大遠百，台南大遠百、台南FOCUS、台南南紡、高雄大遠百、花蓮新天堂樂園則是500元。

至GOLD CLASS頂級影廳臨櫃購買「1張電影票＋200元餐飲抵用券＋1杯迎賓飲料」 享影迷價 550元(新竹大遠百、台中TIGER CITY、台南南紡、高雄大遠百)；至MUVIE CINEMAS臨櫃購買「2張電影票＋2杯中杯可樂＋1份中爆米花」，享影迷價700元。

(中時 )