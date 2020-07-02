37歲李姓男子1日被松山警分局在內湖某社區大樓，查獲安非他命吸食器與毒品殘渣，警方採集尿液送驗，並依毒品罪嫌送辦。警方上門時，他情緒不穩定，大呼小叫稱：「這裡是安心亞家，不要在這抓我！」但安的經紀人告訴媒體，安心亞在內湖並無房產，安曾與李合作過，但不是他的藝人。

去年就有媒體報導過，李姓男子因娛樂經紀公司倒閉，積欠廠商、員工薪水，負債上百萬。警方查出，李辦校園演唱會起家，與許多大咖藝人合作過，全盛時期年收逾億，如今李卻成為無業的毒蟲，令人唏噓。

警方接獲李吸毒的情資，1日至內湖某大樓查緝，當場查獲吸食器與毒品殘渣，但李情緒激動，不願配合，還不斷強調，該處是安心亞住處，他借住安的家，拜託不要在該處逮人。警方仍將他逮捕，今天移送士林地檢署偵辦，將擴大追查毒品來源。

據了解，綜藝本土天王吳宗憲也住在該內湖豪宅，每坪要價不斐。安心亞經紀人已向媒體否認安在該處有房產，也聲稱與李姓男子無關係。

(中時 )