近年台北國際書展「公民書區」，以獨特的主題設計和講座規劃，成為愛書人必定造訪的展場焦點。「公民書區」最初源自三間獨立出版社在2011年書展合作的「讀字去旅行」，系列攤位今年邁入第十年，原定在書展中舉辦的回顧展，雖然因疫情取消，但在眾多出版社、書店的努力下，七月起在台中范克講堂二樓舉辦「讀字來台中」展，回顧十年點滴。

友善書業合作社理事主席、新手書店負責人鄭宇庭表示，「讀字來台中」由獨立出版聯盟、獨立書店文化協會和友善書業合作社一起合作，「很推薦讀者來走一遭，除了可以一次認識許多獨立出版社，也能了解一本書的出版，出版社、經銷商和通路各個環節扮演的角色」。

策展團隊飛文工作室負責人林峰毅表示，書展中除了用一本兩公尺高的大書回顧「讀字」十年的變化，更和近年全球的社會議題和運動連結，「閱讀一點都不宅，出版和閱讀，都是一種社會力量和社會介入的展現。」

一人出版社負責人劉霽表示，十年前都才剛剛成立沒多久的一人出版社、南方家園、逗點文創結社三間獨立出版社，決定一起租下台北國際書展的中型攤位，邀集十幾家獨立出版社一起籌劃「展中展」，第一年主題是「讀字去旅行」，「攤位佈置成機場，每間出版社的書用行李箱裝著，放在輸送帶上。候機室就是辦講座的地方。」

劉霽回憶，當時的書展氣氛像大賣場，主打折扣促銷，展場格局千篇一律，又講求秩序，不盛行由出版社自辦講座活動，「讀字」攤位的前幾年還會被檢舉太吵，「我們當時都覺得書展需要一些新的刺激和活力，也正好都是剛成立的出版社，書還不多，就想好好玩一下。」

書市逐漸蕭條，書展進場人數也自2010年起連年下跌，2016年的書展甚至只有50萬人次進場，創下七年來最低紀錄。劉霽表示，近年出版社逐漸發現折扣戰賺不了多少錢，注意到「讀字」展位帶動的效果，也開始各自規劃講座，在裝潢和設計上用心規劃。淺移默化之下，如今台北國際書展每年都有超過1000場講座，讓作家、出版社與讀者密切交流，展場設計更是美輪美奐，進場人數逐年回升，一舉扭轉過去的大賣場形象。

劉霽表示，從最早的「讀字去旅行」、「讀字車站」、「讀字小宇宙」到近年的「讀字迷宮」、「讀字上雲端」和原本今年的「讀字浪濤」，每一年的「讀字」攤位都在進化。因為有愈來愈多獨立出版社加入活動，更在2015年催生「獨立出版聯盟」。近年除了出版社，又加入獨立書店文化協會、NGO組織和友善書業合作社一同策展，規模盛大。

「讀字來台中」即日起至8月31日於台中范克講堂二樓（新手書店斜對面）展出。

(中時 )