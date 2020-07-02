34歲的巴西男星格雷戈里歐杜維維耶（Gregorio Duvivier），去年因為演出坎城獲獎片《被遺的人生》（The Invisible Life）再度聲名大噪。原來該片在巴西上映時，杜維維耶片中新婚夜把內褲一脫、「大展雄風」的勃起巨鵰畫面，令觀眾大為驚歎，紛紛奔向走告。

但據巴西媒體《EXTRA》爆料，該未割包皮的巨鵰並非杜維維耶所有，而是替身演出，隨即杜維維耶也承認，「但所有屁股都是我的」，讓電影更添話題。

畢業於里約熱內盧大學文學系的杜維維耶，是巴西當紅脫口秀主持人、著名的演員、名嘴及詩人，在巴西幾乎無人不曉。他出身演藝世家，父親是音樂家兼視覺藝術家，母親是歌手，連阿姨都是知名電影演員。

以童星起家的杜維維耶，13年前重返影壇時，曾因演出同志片而成為同志天菜。近年轉進電視脫口秀，以帥氣外表及幽默談吐大紅影視界及政壇。6年前，他和交往5年的女友結婚、卻於同年閃離，近來又因為扮演「同志耶穌」在巴西天主教界掀起軒然大波，入行13年永遠充滿話題。電影《被遺忘的人生》3日在台上映。

(中時 )