章子怡被拍到肚凸扶腰。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

章子怡曬家裡新成員，是2隻小貓。（圖／翻攝自微博）

41歲影后章子怡和歌手汪峰結婚5年，今年初迎來第二胎兒子，湊成好字，未料生完半年，近日她被目擊小腹微凸，遭疑是否懷了第三胎，對此，章子怡就親曬影片回應傳聞。

章子怡近日被陸媒拍到帶女兒醒醒逛街時，身穿寬鬆白T，肚子看似微微隆起加上扶腰動作，頗有幾分孕味，引發外界聯想。

而章子怡稍早就在微博PO出一段影片，可看到兩隻貓在家玩耍，內文則寫下：「這兩隻加菲貓寶寶才是我們家的新成員。」並透露牠們名字分別是Cookie、Pizza，直接否認懷三胎的消息。

(中時電子報)