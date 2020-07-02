41歲影后章子怡和歌手汪峰結婚5年，今年初迎來第二胎兒子，湊成好字，未料生完半年，近日她被目擊小腹微凸，遭疑是否懷了第三胎，對此，章子怡就親曬影片回應傳聞。
章子怡近日被陸媒拍到帶女兒醒醒逛街時，身穿寬鬆白T，肚子看似微微隆起加上扶腰動作，頗有幾分孕味，引發外界聯想。
而章子怡稍早就在微博PO出一段影片，可看到兩隻貓在家玩耍，內文則寫下：「這兩隻加菲貓寶寶才是我們家的新成員。」並透露牠們名字分別是Cookie、Pizza，直接否認懷三胎的消息。
(中時電子報)
41歲影后章子怡和歌手汪峰結婚5年，今年初迎來第二胎兒子，湊成好字，未料生完半年，近日她被目擊小腹微凸，遭疑是否懷了第三胎，對此，章子怡就親曬影片回應傳聞。
章子怡近日被陸媒拍到帶女兒醒醒逛街時，身穿寬鬆白T，肚子看似微微隆起加上扶腰動作，頗有幾分孕味，引發外界聯想。
而章子怡稍早就在微博PO出一段影片，可看到兩隻貓在家玩耍，內文則寫下：「這兩隻加菲貓寶寶才是我們家的新成員。」並透露牠們名字分別是Cookie、Pizza，直接否認懷三胎的消息。
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