振興三倍券預購七月一日上路，花1000元可獲得3000元振興券，不過弱勢民眾不需自掏腰包，1000元補助已於今起匯入帳戶，民眾可再自行選擇購買實體紙本券或數位綁定三倍劵。衛福部統計，第一波預計全國約有109萬人受惠。

只要符合109年6月至12月底領取身心障礙者生活補助、低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活津貼或子女（含孫子女）教育補助及其申請人、經政府列冊且未領取補助之低收入戶及中低收入戶，皆為本次補助對象。

社工副司長蘇昭如表示，截至6月底，計有99萬6050人具福利身分且領有補助，另有9萬3031人具福利身分但因平日未領政府補助，已經提供名冊可自7月15日起，直接持健保卡到郵局櫃台領取3000元振興三倍券，不必付1000元。

衛福部表示，未領政府補助者若想以預購或數位綁定方式領取三倍券，可先行預購或數位綁定，再至戶籍所在地公所補登存摺帳戶，1000元補助款將於8月7日直接匯入帳戶。

若尚未領取實體券，但希望以預購實體券或數位綁定方式領取三倍券者，可先行預購或數位綁定，再到戶籍所在地公所補登存摺帳戶，衛福部也會將1000元補助款於8月7日直接匯入帳戶。後續新增符合福利資格的民眾，也可以在次一月份9日撥入帳戶。

社工司提醒，弱勢民眾若對於自己是採何種方式領取不清楚，可以上「振興券弱勢資格線上查詢」網站（https://swis.mohw.gov.tw/reecoweb）查詢領取方式。若有相關疑問，可以撥打（免付費）「1988」 紓困振興專線或「1957」福利諮詢專線詢問

(中時 )