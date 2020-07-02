東元土地資產開發有重大突破！東元今（2）日機董事會通過子公司東安資產開發管理與明台產物保險，合建重建台北市松江路東元大樓。總投入金額13.64億元，東元集團出資比例56％、明台產險44％，預計明年底拆屋重建為地上21層、地下3層商辦大樓，未來將全數出租，為東元集團增加可觀的租金收入。

東元金日董事會通過東元百分之百持股的東安資產與明台產險合建開發台北松江大樓，東元持分7.7341％、東安資產持分48.2659％，明台產險持分44％，總投入開發金額13.64億元，東元集團依持分比重，投入金額近7.64億元。

東元表示，東元大樓位於台北市精華地段松江路及長春路口，屋齡41年，是東元「起家厝」所在，未來規劃為地上21層及地下3層的大樓，1、2樓為商店，3樓以上為辦公大樓，全數為出租使用，預計2021年年底前拆屋重建。東元松江大樓開發案，可為素有台北華爾街之稱的當地商圈發展，注入活化的元素，預料未來商辦租金也可為集團帶來可觀收益。

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