今年上半年，台灣資本市場共10家企業掛牌，籌資新台幣45.01億元。安永（EY）聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示，今年上半年台灣加權指數雖受到新冠肺炎疫情影響，曾短暫跌破萬點大關，後續在投資信心恢復後，仍維持在萬點大關之上，短期仍需持續觀察新冠肺炎疫情後續發展。

安永也表示，我國下半年除了觀察新冠疫情影響企業獲利情況，還有生技醫療將帶動上市熱潮、新股蜜月帶動投資熱潮。

而金管會提出「振興IPO」辦法，可說是為我國資本市場注入強心劑，且我國持續放寬上市櫃特別條款及外國企業上市櫃條件等政策，有助於下半年資本市場發展。

為鼓勵更多優質台企上市，我國證券交易所與安永聯合會計師事務所今（2）日舉辦「IPO新上市公司高峰會」。安永指出，我國資本市場擁有多層次證券市場架構、法人及外資參與度提升、上市公司配息率高、本益比合理及殖利率高、公司治理備受國際肯定等優勢。

針對有意上市之企業，證交所上市部門人員說明在上市前需作好相關準備，包括選定主辦承銷商及會計師、律師等專業機構，登錄興櫃滿6個月，委任專業股務代理機構，且企業上市審查準則需符合相關量化標準及公司治理規範。

此外，針對近期影響IPO因素，為鼓勵有意上市企業，證交所已著手研議開放專業投資人交易之創新性新板，鼓勵新形態、具發展性的業者掛牌，以及放寬多元上市條件之可行性等措施。

晶碩光學於2019年上市，主要業務為隱形眼鏡設計、研發、製造及銷售。晶碩光學董事長童子賢表示，一般公司決策上市有四大考量，包括維持公司獲利穩定、員工股票價值容易具體化並提高向心力、提升公司知名度與客戶信賴感，還有透過上市增資可籌措長期資金。

被動式有機發光二極體面板廠錸寶科技公司董事長葉垂景則表示，公司走向上市之路，最主要為募集開發先進技術所需之資金、強化跨領域競爭優勢，並且吸引優秀人才。

(工商 )