KPMG安侯建業會計師事務所今（2）日攜手財團法人生技醫療科技政策研究中心、中華開發創新加速器等共同舉辦第六屆「KPMG Startup Boot Camp新創企業全方位實戰營」，聚焦智慧醫療主題。

過去幾個月以來，隨著疫情的爆發，全球民眾自主管理健康意識抬頭，KPMG安侯建業創新及新創服務團隊主持會計師郭冠纓表示，對於新創產業而言，危機即為轉機，尤其疫情下的新創產業新契機包括AI疫情地圖，可有效避開疫情重災區，幫助公司管理風險以及政府機構配置資源以及運用AI幫助研究人員了解新冠肺炎治療方法等應用。

KPMG健康照護與生技產業團隊主持人蘇嘉瑞指出，台灣有強大的ICT產業作為後盾，藉由ICT和生醫產業的結盟，不只智慧醫療及智慧醫院的各種解決方案、智慧家庭、基因定序、 CTC檢測、細胞治療等，即使是規模較小的新創團隊，都有機會整合加乘而進軍國際舞台，而台灣政府已設立並加強人體生物資料庫與醫療大數據的整合平台，為台灣發展BioICT產業的具體實踐。

此外，蘇嘉瑞強調，因應疫情，醫療科技主要有三大重點發展，包含病毒檢測、防疫醫療與預防治療。其中，病毒檢測包含精準檢驗，醫材製造等；防疫醫療則囊括醫療大數據、遠距醫療等。他認為，台灣若要發展醫療科技，仍需掌握自身「利基」所在，也就是結合資通訊、雲端與醫療器材，找到下一個商機。

(工商 )