台南機械產業年度盛會「2020台南自動化機械暨智慧製造展」，於2日至6日在台南南紡世貿展覽中心舉行。今年共有243家廠商，約730個工具機攤位，及逾200部精密金屬加工機械同台展出，為開展30餘年來規模最大的一屆，主辦方也預估，現場成交金額及後續衍生商機將上看逾5億元。

主辦單位工商時報表示，該展在台南舉辦逾30年，為疫情解封後，全國第1檔大型B2B展覽盛會。社長陳國瑋2日主持開幕時也拋出「3個感謝」，首先感謝台南市政府多年來鼎力協助，再感謝企業界共襄盛舉，最後還要感謝台灣防疫有果，讓展覽成功舉辦。

台南市長黃偉哲說，該展代表了台灣工業的希望，期待台灣自動化機械暨智慧製造產業站起來，在國際上驕傲立足，「好還要更好！」黃偉哲同時感謝工商時報每年舉辦展覽，向國人、也向國際展示台灣工業現況。

台南地區向為模具業、汽機車零配件與各式工件加工業3大產業群聚區塊，對於金屬加工機、自動化機械、刀具、五金零配件等需求殷切，再加上沙崙智慧綠能科學城落腳台南，南科台積電3奈米、5奈米投資案，帶動周邊智慧機械及相關檢測、加工設備等需求增溫，主辦方預估今年現場成交金額及後續衍生商機可超過5億元。

主辦單位提醒，為配合中央防疫規範，展覽採實聯制、換證入場，可憑名片或現場填寫問卷後，免費換參觀證，入場者須佩戴口罩、量測額溫。另，因機械安全考量，不開放12歲以下兒童及寵物進場。參觀資訊及防疫措施可至官網查詢：https：／／cec.ctee.com.tw／ctms／。

(中時 )