上周，美國參議員提議，向土耳其購買他們剛取得的俄羅斯S-400防空系統，一方面為F-35爭議解套，再來也給土耳其台階下，三來還能獲知俄國S-400的性能。對此俄羅斯否定這種做法，表示「這完全違反銷售合約」。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，俄聯邦軍事技術合作服務局表示，「我們出口軍事產品，購買者必須向俄羅斯提交最終用戶聲明。明確規定用戶若將產品轉售到第三國，必須先取得俄羅斯的許可。」

防衛新聞(Defense News)先前曾報導，參院共和黨黨鞭圖恩（John Thune），提出向土耳其購買俄羅斯製造的S-400防空系統的建議。圖恩表示，這個提議是解決華盛頓和安卡拉之間，因土耳其參與生產F-35聯合打擊戰機，卻因購買S-400造成的美俄裝備僵局。

五角大樓北約政策官員吉姆‧湯森德( Jim Townsend)支持這個想法，他認為可以利用S-400的技術，再測試美國的戰術。他說「如果土耳其不接受這個想法，那麼兩國仍然陷於困境。」

(中時電子報)