威力彩已經連續槓龜40期，今(2)晚頭獎累積金額上看12億元，若有幸運民眾一注獨得，將拿下今年最高獎金。今晚威力彩頭獎又槓龜，創下連41槓紀錄，下期頭獎獎金上看13億元。

威力彩曾創下史上最長的連47槓，這次也是自去年8月12日開出20.5億元頭獎以來，首度出現超過10億元頭獎獎金。

威力彩第109000052期獎號出爐，第一區號碼從小至大依序為：02、05、07、28、30、38，第二區：05。

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(中時電子報)