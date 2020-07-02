還有機會！威力彩連槓41期 下期頭獎金上看13億 20:542020/07/02 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩今晚開獎。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩已經連續槓龜40期，今(2)晚頭獎累積金額上看12億元，若有幸運民眾一注獨得，將拿下今年最高獎金。今晚威力彩頭獎又槓龜，創下連41槓紀錄，下期頭獎獎金上看13億元。 威力彩曾創下史上最長的連47槓，這次也是自去年8月12日開出20.5億元頭獎以來，首度出現超過10億元頭獎獎金。 威力彩第109000052期獎號出爐，第一區號碼從小至大依序為：02、05、07、28、30、38，第二區：05。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 (中時電子報) #威力彩 #獎號 #出爐 #依序 #中獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 收假也別放棄發財夢！ 威力彩11億元頭獎號出爐 20:542020/06/29 財經 大同經營權保住了！公司派9席董事全拿 黃國昌落馬 13:532020/06/30 財經 中豪宅須負百萬稅金？中市府：依稅法繳交中獎稅 15:562020/07/01 生活 連摃40次的威力彩 7月2日頭獎上看12億 16:212020/07/01 財經 威力彩買起來！彩券行老闆曝光獨門下注秘訣 22:082020/07/01 生活 威力彩頭獎上看12億元 買氣夯 04:102020/07/02 財經焦點 桃園加碼送500元 4萬市民中獎 04:102020/07/02 地方新聞 威力彩上看12億！3星座7月財運飆升 有機會發橫財 10:122020/07/02 生活 威力彩12億是你？最夯包牌曝光 這3號碼最常中 14:502020/07/02 生活 高雄補選最新民調結果 綠委爆：陳其邁看到嚇都嚇死了！ 18:152020/07/02 政治 財經熱門新聞 有大戶暴賺60億！驚洩7支明牌 散戶押對了？ - 財經 還有機會！威力彩連槓41期 下期頭獎金上看13億 - 財經 買10張送2.8張股票！用1招算出除權報酬率與買點 - 財經 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 慘爆！小小散戶遭狙擊… 網友扮柯南抓到兇手股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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