受到對流旺盛影響，南投以北在午後降下暴雨，新北、桃園地區一度傳出積水災情。彰化也再度出現「雨瀑」奇景，氣象局代理局長鄭明典也在臉書分享網友拍攝的照片，讓人驚呼不已。

鄭明典今天(2日)下午在臉書分享網友於彰化中學所拍攝的雨瀑照片，從校舍望過去，只見遠方天空破洞，雨水從中灌了下來，彷彿特大號龍捲風般壟罩市區，底下更有網友分享雨瀑逐漸靠近的照片。

不少網友也紛紛留言：「彰化雨勢超可怕」、「已經淋成落湯雞」、「台中二中學區雨超大..開始淹水了」、「我家就在雨瀑裡面...」。

彰中雨瀑 今天的午後對流又來了~ 感謝Chin Yuan Hung來自彰中的分享！

鄭明典發佈於 2020年7月1日 星期三
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(中時電子報)

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