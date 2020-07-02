針對保釣議題，民進黨今質疑中國公務員騷擾釣魚台水域漁船而引發日本更名風波，國民黨主席江啟臣卻未置一詞，恐是逃避問題。國民黨晚間回應，民進黨的質疑等同附和日方說法，而且用質疑在野黨的方式，不能掩飾無法捍衛主權的無能。

國民黨及江啟臣近來頻頻高分貝要求政府維護釣魚台主權，江原訂今天一度赴宜蘭召開記者會，後因立院動員而取消。民進黨發言人顏若芳對此回應媒體，指釣魚台主權屬於中華民國，不因任何單邊作為而改變，倒是江啟臣未對中國公務船騷擾相關水域作業漁民引發更名風波，衝擊區域穩定，至今未置一詞，只是跳針式的攻擊執政黨，恐怕是在逃避問題。

國民黨發言人洪于茜晚間回應，江啟臣6月22日就公開表達強烈捍衛國土的決心，民進黨發言人應該認真做功課，顛倒是非的質疑在野黨的作法，並無法轉移執政黨守護釣魚台的責任。若民進黨不會當執政黨，就換黨執政來捍衛國家領土。

她指出，面對釣魚台爭議，我國外交部竟然為日本發言，偏頗地解讀為「是為反制中國」，如今民進黨提出的質疑等同附和日方的說法，請問民進黨還要繼續對日方卑躬屈膝嗎？若有任何勢力進入釣魚台海域，實際影響我國的主權，外交部等政府單位應該嚴正提出抗議，並採取必要維護我國主權的手段。

洪于茜強調，民進黨用質疑在野黨的方式，並不能掩飾其無法捍衛主權的無能，請民進黨不要再誤導視聽，顛倒是非。

(中時 )