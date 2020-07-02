1名女高中生因求助無門，多次打119向消防局報案。不料，局裡的1位男小隊長藉由職務之便，向女高中生要到電話與通訊軟體進而混熟，也多次相約外出遊玩，直到1次男小隊長照常載著女高中生時，男小隊長竟然將車開到人煙稀少的小學路旁，將女高中拖至後座強暴，事後女高中生想不開輕生身亡，而消防單位得知消息後，竟只將小隊長記過處分1次便不了了知。

據了解，女高中生因情緒控管不佳，經常有輕生念頭，再加上她的媽媽剛過世不久，自己已經在學校的輔導中心接受治療2年，卻仍不見起色，因此女高中生才萌生出打119求助消防員，不料卻被當天執勤的小隊長發覺她的狀況，小隊長因此藉機留下她的電話號碼和通訊軟體進而相識。

男小隊長與女高中生越走越近，也多次相約外出看電影用餐。卻在某天假日時，男小隊長照常載著女高中生外出，他竟將車子開到人煙稀少的小學旁停下，將女高中生從副駕駛座拉出到後座，進而對她強吻、撫摸私處，甚至做出更多禽獸之事，事後女高中生因無法接受實情，過不久便立即輕生身亡。

消防單位獲得消息後，竟只將男小隊長記過處分1次便不了了知；檢調單位卻也只針依兒童及少年福利與權益保障法、刑法，以成年人故意對少年犯下強制性交罪嫌，針對此名男小隊長起訴。

(中時電子報)