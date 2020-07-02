台中單元二重劃區已成為豪宅、豪墅的群聚區，吸引許多高質感的家具、家飾店插旗！其中，今（2）日開幕的「夏馬城市生活」複合式選品店，砸下3億元重金自地自建、進駐單元二龍富路打造台中旗艦店，吸引來自全台各地的建商、室內設計師前來朝聖。

夏馬城市生活創辦人暨總經理陳孟吟表示，現代住家受限土地、房屋成本高，空間尺度都較為縮小，但小空間更須注重質感與品質，因此才創立生活館。

建築業界耳熟能詳的建鴻興業，於1986年創立「櫻王KINOWN」，從事基礎建材填縫劑、黏著劑的生產製造，到特殊設計建材進口，並在全省架起經銷網路。早於2005年便與全球最大玻璃磚領導品牌義大利的「SEVES」合作，為其獨家代理，陸續引進義大利 Inkiostro Bianco「印克」牆飾等先進建材引領最新的美學觀念。

同年，自創新穎牆面裝飾材料，以「Crystal Inlay」自有品牌銷往日本、韓國、杜拜、俄羅斯、美國、歐洲及中東等各地市場，產品更入選為2012倫敦奧運場館外牆裝飾指定材料。

貫徹美學理念，延續品牌精神「對家的承諾」，進而創立「夏馬城市生活」台中旗艦總部，讓消費者從建材、傢俱、傢飾，在夏馬得以一站式購足，並以合理的價格購得來自歐洲等地的精品傢飾傢俱。

續「櫻王KINOWN」建立四十年的豐厚實力，2016年底成立的「夏馬城市生活」，從台中到台北，成為近年來人氣超高的質感居家選品店，電商業積也經營得有聲有色。

「夏馬城市生活」選擇在台中單元二重劃區打造地上4層、600餘坪的舒適空間為首間旗艦總部，展示來自全球60個國家的風格傢飾、世界80多個家居設計品牌，提供「one stop shopping」的一站式服務。2019年回饋客戶心願插旗台北，成立了內湖門市，並計畫陸續在其他城市為更廣大的客群服務，目前集團的年度總營收上看5億，成績亮眼。

承襲父業掌舵櫻王，平日接觸的都是硬梆梆的建材，陳孟吟分享自身經驗，說明成立夏馬城市生活館的初衷。幾年前要為新家找傢俱、佈置品時，發現所有關於居家佈置的物件，得四處奔波、曠日廢時，花費大量的時間、金錢、甚至誤判傢俱尺寸、空間相融狀況。挫折感卻讓她感受到家居美學市場仍有缺口，便毅然投入創立「夏馬城市生活」。

夏馬的命名源自大女兒的屬馬生肖和出生季節，期盼每個人都能擁有很漂亮和舒適的家居生活」，陳孟吟秉持創業初衷，由她與商品開發團隊到處參與國際展覽，持續將國際新品牌引進台灣。

引進國外personal shopper 概念，「夏馬城市生活」獨創專業家居「夏馬管家」親自帶逛選品，採預約制，提供一對一、客製化服務，以個別量身配置整體規劃，從建材、傢俱、傢飾和空間規劃，甚至是配送、定位服務，讓消費者輕鬆打造理想的家居生活。

陳孟吟說：「我們有很多的客人是第一次買房，想慢慢塑造心中理想的家，但很多對於空間的細節，像是沙發在客廳的佔比要多少、走道空間要留多少、該如何選配適切的尺寸等等問題，這都是看似細小，卻是影響居家舒適感的關鍵。」

陳孟吟認為，現代住家受限土地、房屋成本高，空間尺度都較為縮小，小空間更為注重質感與品質，不用拘限風格，而是盡量追求協調性，利用色系配置也可以妝點出自己的居家風格。還可以藉由置換單品變化風格，讓人更享受美好的居家時光。

(工商 )