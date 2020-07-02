在中印雙方緊張關係持續升溫之際，外媒援引三位消息人士表示，印度對來自中國的進口貨品實施額外查驗，已影響蘋果供應商鴻海在印度南部兩座工廠的運作，而其他外國企業也面臨貨品延誤問題。

路透報導，在中印軍人於6月15日晚間在邊境發生衝突後，印度港口扣住從中國進口的貨品，要求提供額外的清關資料。上述查驗是在沒有任何正式命令的情況下所實施。

受此影響，在蘋果及戴爾等企業竭力安排貨物清關之際，消息人士表示，由於到貨延誤，鴻海在印度南部兩座工廠的數以百計的員工本周沒有工作可做。

第一位消息人士稱，鴻海有超過150批船貨困在清奈港，其中包含智慧手機及電子產品零部件，儘管其中有些貨品正在緩慢清關。這些船貨的零部件整體數量尚不明朗。

鴻海位於印度坦米爾納都邦（Tamil Nadu）與安德拉邦（Andhra Pradesh）的兩座工廠，主要組裝蘋果及小米的智慧手機，僱用許多員工，而多數員工都住在公司所提供的宿舍。

兩名印度財政部官員表示，檢查措施是暫時的，很快就會放寬。一名官員指出，沒有辦法一直檢查100％的貨物。非中資企業的貨物將會優先清關。

第二位消息人士表示，雖然上周戴爾公司一些被拖延的貨物已獲得放行，但本周還有大約130批貨物卡在印度港口，其中包括大約六個貨櫃用於伺服器及桌上型電腦的零部件。

此外，消息人士指出，上汽集團旗下全球化品牌名爵汽車也有一些貨物被卡在印度南部的一個港口。名爵2019年開始在印度銷售汽車，並已承諾投資6.5億美元。消息人士坦言，如果零部件被卡，整個（汽車）產業將受到衝擊。

中國商務部2日表示，中方沒有針對印度的產品和服務採取任何限制性、歧視性措施；希望印方立即糾正相關針對中國和中國企業的歧視性做法。

(工商 )