數位金融時代下，金融機構對國內據點增設興趣缺缺，2020年上半年國銀申設分行家數掛蛋。金管會7月2日公布2020年上半年金融機構申設分支機構核准案，5月只有台中二信一家申設並獲准增設一處分社，另外還有2月時核准板信商銀在彰化田尾、台中市石岡區二偏鄉設點，整個2020年上半年沒有新增分行、也沒有裁撤分行。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，為提高金融機構增設分支機構的彈性及推動金融服務普及性，已放寬金融機構得於每年5月及11月分別申請於一般地區增設分支機構，如果打算在偏鄉申設，則可隨時向金管會申請，且沒有財業務條件限制。

不過，據金管會統計，2020年5月沒有銀行申請增設分行，2019年5月也沒有銀行申請增設國內分行，去年11月則有北富銀、中信銀二家銀行申請。

黃光熙指出，此次台中第二信用合作社申請在一般地區增設分支機構，經衡酌整體經濟金融發展情勢、申設地區的信合社密集度、全體信合社的均衡發展及該信合社財業務狀況等事項，核准其增設一處分社。

黃光熙指出，金管會在審核金融機構申設一般地區分支機構時，基於維持金融市場穩健發展、金融服務普及性及促進在地實體經濟的發展外，也綜合考量申請者財業務之穩健度、參與公益活動及協助推動各項政策之落實程度，暨衡酌整體金融機構最近1年分支機構裁撤情形。

黃光熙表示，截至2020年4月底，本國銀行分支機構家數計3,404處，國內每10萬成年人平均擁有國銀分行家數達17處，與去年底一樣，近年國內金融機構持續運用金融科技創新，除提高實體分行服務深度，也強化數位金融的完整性，多元貼近民眾的使用習慣，拓展金融服務廣度，整體金融服務普及、多元。

國內增設據點有停滯現象，但海外發展未停歇。據銀行局統計，國銀新南向據點年年增，2017年增加10個據點、2018年與2019年各新增9據點、2020年5月底止新增4據點，總計新南向據點已多達227個。

(工商 )