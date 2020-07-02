美國前總統尼克森時期被稱為「中國通」的前官員傅立民(Chas Freeman, Jr.)最近公開批評川普總統的中國政策，指其違反美中之間所有關於台灣的協定，此番言論引起與他熟識的前美國在台協會(AIT)台北辦事處處長楊甦棣(Stephen Young)的駁斥，認為傅立民的論點既不了解中共的轉變，更不了解台灣。雙方的高度對立觀點在美國一個中國政策專家群組中，更引發激烈的辯論。

據《美國之音》報導，曾參與美中建交事務並擔任尼克森歷史性訪問大陸的首席翻譯傅立民，長久以來在美國政界和外交界以「中國通」(China hand)聞名。他近期公開指責川普政府對中國與台灣的政策不當，導致美中兩國處於1972年建交以來最低點。除了批評美國對中國的政策外，他也指責川普政府支持台灣的做法，「幾乎違反每一個」美國與中國之間關於台灣的協定，未遵守美中之間的3個聯合公報。

"Essentially, we are forfeiting influence, and the Chinese are gaining influence. They’re doing it by making real investments. We’re not.” — American diplomat Chas Freeman in this week’s Q&A: https://t.co/Sb5V97sBzT — The Wire China (@thewirechina) June 30, 2020

前AIT台北辦事處處長楊甦棣對傅立民的說法反駁稱，傅立民並不瞭解台灣，他「總是從中國觀點」來評論台灣，他的看法已經與美國政府及國會如何看待台灣完全脫節。

楊甦棣對《美國之音》表示，中國違反了關於台灣的承諾，包括不威脅、不恫嚇台灣，以及不對台灣使用武力等等。「美國對台海問題的立場一直都是堅持台灣不能被威脅或攻擊，但中國卻在威脅台灣，並談論要使用武力來攻擊台灣」，傅立民顯然沒有花太多時間來研究這個情況。

楊甦棣說，過去美國採取與中國交往的政策是希望中國能夠成為國際上負責任的利害相關者，但現在中國卻成為「鄰里間的惡霸」(neighborhood bully)，對台灣的態度也轉趨強硬。美國對此立場非常明確，那就是不接受任何威脅台灣或攻擊台灣的企圖，任何關於台灣的解決途徑必須通過和平手段，而且需得到雙方的同意。這也是為什麼尼克森、卡特和雷根等歷屆美國總統，一直都遵守台灣問題必須以和平方式解決的立場，只是中國從來都不接受這個立場。

傅立民在專訪中也批評川普正在「支援一個內戰中製造出來的國家」，儘管它「可能是在中國領土上從未有過的最受景仰的社會，但它畢竟是在中國的領土上」，他認為美國正在挑戰一個核強權的領土完整，這將使兩國「因為台灣使衝突升級失控的風險極大」。

傅立民的觀點讓美國喬治華盛頓大學當代東亞事務兼任教授韋傑理(Gerrit van der Wees)不以為然，也引發一些專家的反彈。韋傑理表示，在他所屬的一個專家群組中，傅立民的論調引起極大討論，許多專家都強烈譴責他的觀點。

韋傑理和楊甦棣持相同看法，認為中國才是嚴重違反三個聯合公報規定的一方。他說，當時一個清楚的理解是「雙方將致力於台海問題的和平解決」，但在1995-96年的導彈危機中，中國卻違背了此一保證，而且2005年的《反分裂國家法》沒有排除非和平手段，因此也沒有遵守3個聯合公報的規定。而由於中國沒有放棄對台動武，因此美國應該繼續提供台灣武器，讓台灣擁有自衛能力以防範中國有對台動武的企圖。

傅立民的觀點也被陸媒《環球時報》報導，他認為美中關係正處於尼克森訪問中國以來的最糟糕時刻，有關保持台灣海峽和平的共識正在破裂，而且正被日益公開的軍事對抗取代。雖然美中兩國存在分歧，但「到頭來我們必須找到互惠互利的方式，這符合我們各自的利益」。

(中時電子報)