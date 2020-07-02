民進黨近期因考監委人事、國民法官法引發爭議，不過民進黨仍獲得許多年輕人支持，民眾黨立委蔡壁如今接受電台專訪表示，可能20幾歲還在讀書，不懂事情的本質，就是跟風跟流行。對此，時代力量立委王婉諭在臉書表示，年輕人勇於表達自己意見，不代表只會跟風，難道民眾黨團推18歲公民權也是跟風嗎？

對此，蔡壁如在臉書上反擊表示，看懂影片上下文很難嗎？跟風說，為何要說跟風？那就是因為側翼網軍掌握了臉書的算法與聲量，用梗圖或截圖或超譯的方式將議題極簡化，不少人不願多花時間看內容，不去了解事情的本質，總是接受網軍斷章取義的內容，而那些提出不同意見的年輕人，反而在網路上被霸凌！

如今她的說法被斷章取義，更是側翼操作的一種展現；蔡壁如表示，因為沒有跟風支持執政黨。相反的，她們不斷質疑執政黨，爲何嘴上說挺港，卻不修正港澳條例18條？爲何嘴上說廢考監，卻把人選提好提滿？批評異己者為跟風而罵，民進黨自以為正義，但其實就是霸凌！

(中時電子報)