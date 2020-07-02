陸媒「東南衛視」在台錄製政論節目，陸委會副主委邱垂正今日表示，若陸媒記者在台從事與許可目的不符活動，或涉及違法的情事，將依法進行必要的處置。據掌握，「東南衛視」的2名駐點記者已被廢止記者證與入境許可證，並要求明天離境。

今天在陸委會例行記者會上，媒體詢問邱垂正，包括大陸央視、東南衛視、海峽衛視等在台北設攝影棚，甚至錄製政論節目。例如《海峽新幹線》節目連線台北時，由大陸記者主持，搭配台灣名嘴評論時事，並回傳至大陸播出，引發質疑，陸委會的態度為何？

邱垂正稱，陸委會一向非常關注陸媒記者在台駐點的情形，如果陸媒記者在台從事與許可目的不符活動，或涉及違法的情事，陸委會會同主管機關依據「大陸地區新聞人員進入台地區採訪注意事項」以及「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」等相關規定，依法進行必要的處置。

邱垂正指出，自2000年開始，基於促進兩岸新聞對等交流的立場，開放陸媒記者來台從事駐點進行新聞採訪活動，如果在台灣錄製或製作任何節目則已明顯涉及到與許可目的不符的活動，會依照兩岸條例相關規定，主管機關依法廢止其記者證與入境許可證。

他說，陸委會已就此案與主管機關文化部、內政部移民署積極查處中。

稍晚，據了解，相關單位已作出決定，要求兩名記者明日離境。

(旺報 )