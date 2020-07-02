全球新冠肺炎疫情仍緊張，罹患肺炎有多痛苦，曾有患者出面述說過程，且就算痊癒，也恐怕會留下後遺症，而肺炎疫情相對嚴重的美國，卻傳出年輕人籌辦「新冠派對」，邀請感染者參加，誰先感染上病毒，就可以贏得獎金。

根據美國廣播公司（ABC）報導，阿拉巴馬州（Alabama）塔斯卡羅薩市（Tuscaloosa）的議員麥金史特莉（Sonya McKinstry），透露該市有學生舉辦新冠派對，請來已經確診的人一起狂歡，大家透過派對彼此接觸，將錢放進罐子裡，比賽「誰先中獎」，就可拿走罐子裡的錢，將全球危機當作「遊戲」。

塔斯卡羅薩市的消防隊長表示，已經有學生在派對中感染肺炎，問題不容小覷，消息曝光後，市議會也立刻通過新法令，規定市民在公共場所必須配戴口罩。

目前仍不清楚參加派對的學生，是來自哪幾所學校，也不清楚確診的學生是否在派對上，將病毒傳染給其他人。

(中時電子報)