新冠肺炎延燒全球，正當世界各國都苦於應對時，美國卻傳出有大學生開「新冠肺炎趴」，刻意邀請確診者當嘉賓，藉由接觸確診者比賽誰先染疫，第一名還可獲得獎金，荒唐行徑讓人傻眼，當地議員與消防局長也在會議中證實此事。

根據美國廣播公司(ABC)報導，美國阿拉巴馬州塔斯卡羅薩(Tuscaloosa)近日有大學生舉辦新冠肺炎派對，市議員麥金斯塔莉(Sonya McKinstry)透露，舉辦人邀請確診者當嘉賓，接著再號召多名學生參與，參加學生入場必須繳一筆保證金，接著透過接觸確診者，來比賽誰最先染上新冠病毒，第一名可將這筆錢全部拿走。

塔斯卡羅薩消防局長史密斯(Randy Smith)也在會議中報告此事，聲稱此行為已嚴重危害市民安全，並證實已經有學生染疫。市議會隨後強制市民前往公眾場合時必須配戴口罩。而如今美國因新冠肺炎而死人數即將達到13萬，超過265萬人確診，幾名白目大學生的行為也無疑對美國防疫造成嚴重打擊。

(中時電子報)