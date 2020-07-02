明(3)日太平洋高壓稍微增強，各地雨勢會較今天減弱許多，降雨範圍也更為零星，中部以北、東北部及各地山區主要以午後雷陣雨為主，中南部地區白天仍有短暫降雨機率，白天氣溫會較今天高些，指考學生記得隨時補充水分。

氣象局預報員劉沛滕表示，明(3)日太平洋高壓稍微增強，下雨規模和今天相比較為稍緩但水氣並未完全散去，降雨範圍為中部以北、東北部及各地山區，主要以午後雷陣雨為主，山區要慎防短時大雨發生，氣溫方面比今天高些，沒下雨時氣溫還是會偏熱，受太平洋高壓及西南風沉降影響，氣象局針對明天中午前後花蓮縣縱谷，台北市，彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市近山區或河谷亮起黃色高溫燈號，有36度以上高溫出現機率，請多加注意。

劉沛滕指出，明天就是大學指考第一天，中午前天氣炎熱，溫度會較今天高，考生須隨時注意補充水份，各地午後還是有雷陣雨發生機率，建議考生還是隨身攜帶雨具以備不時之需。

另外周六(4)開始太平洋高壓開始增強，天氣逐漸回到高溫狀態，午後雷陣雨會集中在北部及東北部山區，不過隨著水氣減少，雨勢也會減弱很多。

(中時 )