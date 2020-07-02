港版《國安法》上月30日晚間正式刊憲生效，香港美國商會今日發表聲明，表示希望日後繼續以香港作為國際商業業務的基地，但對於相關條例，美國在港商會需要時間消化，期望法令不會影響香港的多元及利益，讓香港繼續成為東西方之間的重要橋樑。

美國商會表示，期許特區政府可以向商會會員解釋港府確切將如何實行《港區國安法》，及澄清法令對美國企業在港營商及投資的影響。

事實上，香港美國商會在上月初進行調查，發現其商會會員當中的180間企業，有48％受訪公司表明對香港的中長期營商環境感悲觀；37％人則表示短期悲觀、中期長則有信心；15％表示對港中長期局勢抱樂觀態度。至於是否離港或撤資，有71％受訪公司稱，即使通過國安法通過，也不會離開香港或撤資，29％公司則考慮遷至其他地方營運。

而美國官方態度也與香港美國商會立場有所不同，上月30日，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，隨著大陸在香港執行新的國家安全政策，解放軍或國家安全部取得美國敏感性技術的風險上升，同時新政策也損害香港自治權，因此將配合國務院，根據現有的許可證豁免規定，允許向香港出口部分商品至8月28日；至於日後出口至香港的商品，則需要申請許可證。

(中時 )