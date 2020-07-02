音樂節目主持人蔡昌憲、許志豪、方宥心與邵大倫日前錄公視《音樂萬萬歲4》，四位帶來多首壓箱寶歌曲，唱到停不下來。許志豪說：「難道你不知道，唱歌的次數是從通告費扣嗎？」但他們表示，這麼好的舞台，願意貼錢來唱歌！

主持人馬世芳問各位資深主持人有沒有「夢幻來賓」名單，方宥心說自己最想訪問王菲，「只要看到她本人我就心滿意足」不料馬世芳現場隨堂考，請邵大倫扮演王菲讓方宥心練習訪問，邵大倫一秒王菲上身，舉手投足散發巨星風範，卻被許志豪虧「好腫喔」搖頭嘆歲月不饒人，讓方宥心笑到訪問不下去。節目中方宥心也帶來她最喜歡的王菲的歌曲〈執迷不悔〉。

而許志豪的夢幻來賓讓大家出乎意料，不是什麼久未露臉的明星，而是綜藝天王吳宗憲。馬世芳說若真的找憲哥來，一定很好聊，沒想到許志豪卻不這麼覺得，「應該沒機會講話吧」許志豪先前曾與憲哥一起主持，他覺得那是主持生涯有史以來最輕鬆的一次，「他信手拈來都是哏，這時候不管我說什麼都覺得多餘」。而許志豪在節目中演唱憲哥的招牌歌曲〈三瞑三日〉，這首歌在他以前參加選秀節目時，替他拿到不錯的分數，演藝圈打滾多年後，用不同的心情再次詮釋。

(中時 )