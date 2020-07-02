受到新冠疫情衝擊，2020年國人刷卡力月月衰，不過，5月份在母親節、牌照稅入帳加持下，消費力道終於谷底回升。金管會銀行局2日公布5月最新信用卡統計，國人5月刷卡金額2,147億元，較4月增加85億元，不過，較去年同期比起來仍衰退19.86％。

2020年受新冠肺炎疫情發燒，國人刷卡金額與去年相比節節衰退。2020年前2 個月信用卡刷卡額僅新台幣4,915億元，年減2.3％，為史上首見衰退，到了4月刷卡金額2,062億元，更創下自2009年、近11年來最大衰退幅度，為金融海嘯以來最慘，5月終於回溫，較4月增加85億元。

銀行局副局長黃光熙分析，主要是國人在量販、超市或影音娛樂的消費有增加，另外，五月一向是母親節促銷旺季所致，此外，牌照稅5月底前入帳，亦讓簽帳金額較4月略有增加。

就個別發卡銀行來看，5月的「刷卡王」再度由玉山銀行拿下，刷卡金額達353億元，國泰世華銀的340億元居次、中信銀近297億元排名第三。

相較於信用卡，電支倒是持續成長。銀行局統計，2020年5月電子支付業者的代收付實質交易（小額消費）款項金額已達到42.9億元，年成長達到22.57％，月成長逾15％。顯示受數位金融發展、新冠疫情影響，國人使用電子支付、行動支付的習慣愈來愈提升。

銀行局指出，國內電子支付使用人數已逾865萬人，此外街口支付5月使用人數達到251.5萬人，續居國內電支龍頭，而Line Pay一卡通的人數持續上升至236.8萬人，緊追在後。

(工商 )