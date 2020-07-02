外交部1日宣布台灣外交重大進展，非洲之角國家索馬利蘭任命代表駐台，台灣將與該國互設互設官方代表機構。外交部長吳釗燮強調，這是為了拓展在非洲的布局，這看似正常的合作關係，卻被民進黨議員梁文傑踢爆，對方實際上只想要實質援助。

台灣、索馬利蘭互設代表處目的各取取所需！(圖／外交部推特)

梁文傑在東森財經節目「這！不是新聞」表示，索馬利蘭近日被爆料，早在日前就在大陸設辦事處，沒想到1日突然在台灣設一個辦事處，梁文傑坦言，索馬利蘭的舉動，實際上就是想要醫療還有農業部分的好處。

梁文傑表示，台灣和索馬利蘭互相都得不到想要的。（圖／Youtube）

梁文傑強調，台灣日後一定會給予索馬利蘭幫助，但並不會很積極的尋求建交，畢竟對台灣來說，需要的，是一個被國際承認的國家來成為邦交國，相反的，索馬利蘭也不會很認真的想要建交，因為他們也需要一個國家來幫助進入聯合國，這點是台灣做不到的。

梁文傑表示，台灣和索馬利蘭互相都得不到想要的。（圖／Youtube）

除了尋求國際主權的關係外，梁文傑還補充，索馬利蘭是從索馬利亞分出來的國家，要知道，索馬利亞當年在聯合國2758號決議的時候，帶頭提案要把北京拉進聯合國，然後把台灣趕出來，可以說是大陸的最佳幫手，所以從1971年至今，台灣和索馬利亞完全沒有任何關係：如今，索馬利蘭突然成為台灣的好朋友，也不禁讓人懷疑，究竟是互惠互利、還是另有目的。

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(中時電子報)