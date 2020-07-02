受到6月份就業增加幅度超過預期感到鼓舞，今日美股開盤道瓊指數漲逾400點或1.7%，報26172.6點，標普500也漲46.4點或1.49%，報3612.4點，那斯達克漲137.7點或1.36%，報10292.3點。

波音完成了其停飛的737 Max飛機的重新認證飛行之後，波​​音公司貢獻了增長，漲幅超過3％。除此之外，受益於經濟重新開放的股票也有所上升。郵輪運營商嘉年華、挪威郵輪和皇家加勒比海航線均上漲至少3.6％。聯合航空和達美航空的股價均上漲了2％以上。美國航空和西南航空分別上漲3.3％和2.8％。加上特斯拉第二季的交車量達標，也營造了美股樂觀氣氛。

勞工部周四備受關注的就業報告顯示，6月份創造了480萬個就業機會。經濟學家此前預計將創造290萬個就業機會。失業率從5月份的13.3％降至11.1％。道瓊（Dow Jones）的數據顯示，經濟學家此前預期該比率為12.4％。

上個月，經濟學家預測5月份將失去800萬個工作崗位，但實際上卻成長了250萬個就業崗位。

同時，每週的失業申請數據也於週四上午發布。勞工部周四表示，在截至6月27日的一周中，初請失業金人數增加了142.7萬。接受道瓊調查的經濟學家預計，美國初請失業金人數將再增加138萬，低於一周前的148萬。

數據還顯示，連續領失業金的人數上升至1,929萬，增加了約59,000人。

雖然失業率降低的數據反映了美國為在本月上半年重新開放計劃而進行的努力。儘管如此，在報告中未涵蓋的過去兩周中，新的冠狀病毒病例激增，使人們對復甦之路有疑慮。

(中時電子報)