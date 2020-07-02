印度與中國大陸就拉達克(Ladakh)東部邊界爭端局勢緊張，印度已派出戰機前往巡邏，不過印度最優秀的Su-30MKI，大陸也有相當類似的Su-30MKK，幾乎性能沒有差別。現在印度又將收到一批法國的飆風戰機(Rafale Fighter)，更重要的是，與這批飆風戰機一同而來的，還有一批射程超過150公里的流星長程空對空飛彈(Meteor Missile)。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，印度軍方人士表示，目前飛行員正在法國密集接受飆風戰機訓練，到7月底，6架飆風戰機可望回到印度，並在幾天之內投入服役。

該這項消息剛好是與中國大陸，發生邊界線糾紛後所提出，外界聯想，新抵達的飆風戰機，是否會直接派往中印邊界爭端區。

印度空軍官員表示，新冠疫情曾影響交機時程，不過法方在印度的催促下，加快了交機的腳步，飛機的抵達日期，將在7月中旬前確定。

現已決定採用「熱機」交付，也是戰機直接從法國飛到印度，戰機從法國起飛後，先在地中海上空與空中加油機進行第一次加油，然後再飛到不具名的中東國家停頓，重新起飛後就飛往印度。

消息人士補充說：「從中東飛到印度的這段路，印度的IL-78加油機，還會幫飆風戰機在進入印度之前，補充最後一次的燃油。」

他還說，其實就飆風戰機的性能，可以從法國直接飛到印度，但是10個小時的飛行，對於坐在一個小座艙內的飛行員來說壓力很大。

印度是在2016年9月，與法國簽署了一項價值超過600億盧比(折合233億新台幣)的協議，以購買36架飆風戰機。

掛在飆風戰機下的流星飛彈。(圖/法國空軍)

這批戰機進到印度後，直接一躍成為印度空軍最強的角色，除了航電好、性能出眾以外，更厲害的是，它配備了遠程流星飛彈，將使印度的空中打擊能力領先於鄰國。

流星飛彈是由英國、法國、德國和義大利合資成立的MBDA公司研製，原計畫名就叫「視距外空對空飛彈」(BVRAAM)，採用進氣式衝壓發動機，具有高速度、長射程的能力，與美國的AIM-120中程飛彈相比，具有明顯的射程優勢，堪稱現在最強的空對空飛彈。

(中時電子報)