今天(2日)的下午2點30分，因應豪雨炸襲且熱對流影響，新北市立即開設災害應變中心，以便掌握新北市各區災情，並在晚上的6點40分因雨勢趨緩，災害應變中心撤除並回歸常時三級開設。

災害應變中心開設期間，已受理災情28件，其中以積淹水23件、道路落石1件、路樹傾倒1件、其他3件，後續將由新北市災害防救辦公室持續監控氣象資訊。

新北市長侯友宜呼籲，民眾應多加在低窪地區慎防淹水，並配合各項管制措施進行預防措施。

(中時電子報)